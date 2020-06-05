Канада выделит Узбекистану 185 тысяч долларов на борьбу с коронавирусом, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД страны.

Решение о выделении средств было принято 4 июня в ходе телефонного разговора министров иностранных дел Узбекистана и Канады Абдулазиза Камилова и Франсуа-Филиппа Шампаня.

Главы внешнеполитических ведомств также обсудили наращивание торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

«Выражена заинтересованность в активном вхождении канадского бизнеса на рынок Узбекистана и реализации высокотехнологичных инвестиционных проектов в сферах возобновляемой энергетики, промышленности и сельского хозяйства», — говорится в сообщении МИД.

Кроме того, стороны договорились расширить взаимодействие в рамках ООН и ее специализированных институтов.