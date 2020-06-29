Антимонопольный комитет Узбекистана выступил против льгот промышленным гигантам

Узбекистан 29 июня 2020 12:52 (UTC+04:00)
Антимонопольный комитет Узбекистана выступил против льгот промышленным гигантам

По сообщению информационной службы Антимонопольного комитета Узбекистана, решение заседания Республиканской антикризисной комиссии от 11 мая 2020 года по ограничению импорта катанки, действия по поддержке деятельности ряда местных производителей в период пандемии (в частности, АО «Алмалыкский ГМК», АО «Узметкомбинат», АО «Узиккиламчиранглиметалл» и СП «Ташкентский металлургический завод») ограничивают интересы других производителей металлопроката, передает Trend со ссылкой на nuz.uz.

Предварительный анализ показал: на сегодняшний день готовую продукцию из катанки мощностью 14,7 тыс. тонн в год производят 34 предприятия.

Что говорят в обращениях комитету отдельные производители? А то, что продукция, произведенная из местной катанки, не соответствует стандартам качества, так как предприятия не производят первичные металлические изделия, а изготавливают продукт из металлолома (вторичного сырья). В технологическом процессе прокатки механические и физические свойства металла просто не сохраняются, что в свою очередь требует импорта металлопрокатного сырья.

По сообщению АО “Узметкомбинат”, производство пробной партии сырья катанки запланировано на июль этого года. Однако даже эти пусковые мощности не смогут удовлетворить потребности производителей в металлопрокате (различные изделия из проволоки, такие как специальная проволока, винты, саморезы, болты). Что, очевидно, негативно скажется на конкурентоспособности предприятий, как на внутреннем, так и на внешнем рынках, снизится экспортный потенциал, резко сократится производство и, в конечном итоге, ожидаема потеря рабочих мест.

Например, ООО «Мехмаsh» в Наманганской области освоило 15 млн долларов инвестиций на ежемесячном производстве 1000 тонн готовой продукции, большая часть которой экспортируется.

Узбекско – Турецкое и Узбекско – Китайское СП ООО «DAL HЕAVY INDUSTRIES» и СП «BAO XIN METALL» в Ташкентской области вложили в производство металлоконструкций 15,7 млн. долларов и 12 млн. долларов соответственно.

Для устранения положения, где для отдельных предприятий созданы льготные условия и в целях создания равных возможностей для всех производителей, исходя из требований законов Республики Узбекистан «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности» и «О конкуренции», Антимонопольный комитета внес предложения Министерству инвестиций и внешней торговли и в Кабинет Министров о пересмотре соответствующих пунктов протокола заседания Республиканской антикризисной комиссии 11 мая 2020 года и о переводе ввозимого катанкового сырья в таможенный режим свободного обращения на территории Узбекистана, отмечено в сообщении пресс-службы.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Летом в Гедабеке - красота природы (ФОТО)
Летом в Гедабеке - красота природы (ФОТО)
Фарид Новрузи вернулся в Баку – впереди его ждет второй этап кругосветного путешествия (ВИДЕО, ФОТО)
Фарид Новрузи вернулся в Баку – впереди его ждет второй этап кругосветного путешествия (ВИДЕО, ФОТО)
Вкуснейшие кутабы и изысканный кябаб - Михаил Ширвиндт в Габале (ВИДЕО)
Вкуснейшие кутабы и изысканный кябаб - Михаил Ширвиндт в Габале (ВИДЕО)
Loading Bars
Лента новостей
Завтра в Баку будет до 30 градусов тепла Общество 13:31
В январе-мае Франция сократила импорт ковров из Турции Турция 13:22
Казахстан в период глобальной пандемии максимально нарастил поставки продукции добывающей промышленности из Турции Турция 13:22
Азербайджан увеличил объёмы импорта автомобилей из Турции Турция 13:20
В апреле в Турции сократилось количество используемых транспортных средств В мире 13:10
Россия предлагает Туркменистану варианты новых логистических направлений Транспорт 13:09
Цены азербайджанской нефти по итогам недели 22-26 июня Энергетика 13:06
Упал спрос на турецкие автомобили в Узбекистане Турция 12:59
Узбекистан снижает экспорт продукции добывающей промышленности из Турции Турция 12:58
Бахруз Гулиев: Очередной призыв, озвученный Президентом Ильхамом Алиевым, показывает значимость Азербайджана на международной арене Политика 12:54
Цены на азербайджанскую нефть на 26 июня Энергетика 12:54
В Баку строятся еще семь школ (ФОТО) Общество 12:53
Антимонопольный комитет Узбекистана выступил против льгот промышленным гигантам Узбекистан 12:52
Не менее 10 человек погибли при минометном обстреле на юге Афганистана Другие страны 12:46
В Азербайджане за лицами, приговоренными к общественным работам, будет осуществляться электронный контроль Общество 12:45
У берегов Турции затонула лодка с беженцами, спасены 35 человек Турция 12:45
Власти Малайзии обязали всех въезжающих самостоятельно оплачивать тест на коронавирус Другие страны 12:36
Избирком Польши обработал 99,7% бюллетеней на президентских выборах Европа 12:30
Экипаж сторожевого корабля ВМС Азербайджана провел тренировки с боевой стрельбой (ФОТО/ВИДЕО) Политика 12:30
«Лаборатория Касперского» и AVL Software and Functions GmbH представили безопасный автономный контроллер для автомобилей Экономика 12:25
Завтра парламент Азербайджана проведет еще одно заседание Политика 12:20
Инициатива Президента Азербайджана о проведении специальной сессии Генассамблеи ООН - одно из важнейших начинаний на международной арене - депутат Политика 12:16
Скончался известный азербайджанский тренер по спортивной гимнастике Чингиз Шамилов Общество 12:12
Таиланд планирует стать глобальным центром медицинского туризма к 2024 году Другие страны 12:00
Туркменистан и КНР намерены развивать сотрудничество в рамках международных организаций Туркменистан 11:58
В Азербайджане внесены изменения в закон о телекоммуникациях Общество 11:57
В России за сутки выявили 6,7 тыс. случаев заражения коронавирусом Россия 11:56
Xiaomi занимается разработкой автомобиля Другие страны 11:54
В мае в Турции возросло количество используемых транспортных средств Турция 11:54
В Грузии выявлено 2 новых случая заражения коронавирусом Грузия 11:53
Президент Ильхам Алиев удостоил группу работников морского транспорта орденами и медалями Политика 11:52
Номинальная мощность добычи полезных ископаемых увеличился на 23,5 млн. тонн Экономика 11:47
Семь азербайджанских страховщиков снизили сборы премий за первые 5 мес. 2020 г. Экономика 11:46
Власти Шри-Ланки полностью отменили введенный из-за коронавируса комендантский час Другие страны 11:45
Курсы валют в Узбекистане: Евро прекратил падение, доллар продолжает расти Узбекистан 11:45
Поставки японских автомобилей в Казахстан снизились на 40% Казахстан 11:45
Президент Ильхам Алиев присвоил почетные звания работникам морского транспорта Политика 11:44
Казахстан - одно из важных направлений для граждан Турции в поиске работы Турция 11:41
Ахлиман Амирасланов: В мире 50%-ный рост числа зараженных является серьезным предупреждением Общество 11:40
В Азербайджане вдвое повышены штрафы за неношение масок Общество 11:27
Объявлены победители 1-ых Международных научных конференций студентов и молодых исследователей Общество 11:25
Из-за глобальной пандемии падает спрос на турецкую мебель в Иране Турция 11:24
В Азербайджане 14 страховщиков увеличили сборы страховых премий Экономика 11:24
Врач: Состояние Бахрама Багирзаде хоть и медленно, но постепенно улучшается Общество 11:22
Радикальная оппозиция заразила себя вирусом предательства - "Политшоу представляет" - (Видеопроект) Политика 11:13
Путь Хаджи-Аркадага – путь народа Туркменистан 11:12
В двух регионах Туркменистана собрано наибольшее количество пшеницы Бизнес 11:10
Евгений Михайлов: Инициатива Президента Ильхама Алиева - сильный ход лидера с высоким дипломатическим талантом Политика 11:08
В Азербайджане ряд учителей сможет участвовать в конкурсе по приему на работу Общество 10:54
Туркменский лидер посетил Президентский ахалтекинский конный комплекс и озеро Altyn köl Туркменистан 10:52
В Армении за сутки зарегистрировано 482 новых случая заражения коронавирусом Армения 10:51
В Туркменистане состоялась церемония чествования лучших работников сферы культуры, искусства и СМИ Туркменистан 10:43
В Азербайджане к административной ответственности привлечены свыше 2 тыс участников дорожного движения Общество 10:41
Два землетрясения произошли в Боливии Другие страны 10:40
В Туркменистане объявлены имена лауреатов президентской премии Туркменистан 10:39
Азербайджанцы смогут принять участие в обучающих программах ГИТИСа Культура 10:39
Туркменистан сократил импорт готовой одежды из Турции Турция 10:38
Придайте новое дыхание вашему бизнесу с микрокредитами от Yelo Bank Экономика 10:37
Россия и Великобритания закупили дизельное топливо в Туркменистане Бизнес 10:28
Крупные нефтекомпании Китая планируют альянс для совместной закупки нефти Другие страны 10:28
Президент Туркменистана совершил рабочую поездку по столице Туркменистан 10:22
Бакметрополитен сегодня выпустит на линии два новых состава (ФОТО) Общество 10:22
Паром затонул в Бангладеш Другие страны 10:14
ВС Армении подвергли снайперскому обстрелу азербайджанские позиции Нагорно-карабахский конфликт 10:12
Вооруженные люди напали на здание фондовой биржи в Пакистане Другие страны 10:10
Драгметаллы в Азербайджане растут в цене Финансы 10:02
В Узбекистане снижается спрос на турецкие ковры Турция 09:57
Президент Туркменистана присвоил министру культуры Узбекистана почётное звание «Заслуженный артист» Туркменистан 09:56
Сколько туристов из Казахстана посетило Турцию в мае этого года? Турция 09:56
В адрес президента Туркменистана поступают поздравления с днём рождения Туркменистан 09:54
Манат растет по отношению к валютам основных торговых партнеров Азербайджана Финансы 09:53
Узбекистан повысил импорт товаров оборонпрома из Турции Турция 09:47
Казахстан в период пандемии значительно снизил импорт ювелирных изделий из Турции Турция 09:47
Нефть дешевеет более чем на 1,5% на фоне роста числа заражений COVID-19 Энергетика 09:44
Президент Туркменистана подписал указ о присвоении почётных званий деятелям культуры и искусства Туркменистан 09:42
Ханде Харманджы: Нам необходимо преодолеть долгий путь Общество 09:41
Нацбанк Казахстана переехал в столицу Казахстан 09:41
В Узбекистане столичные оптовики нарастили обороты почти в 1,8 раза Узбекистан 09:38
Евросоюз открывает границы для Грузии с 1 июля Грузия 09:36
Китай сокращает ввоз турецких электротоваров Турция 09:35
Значительно увеличился объем контейнерных грузоперевозок между Азербайджаном и Россией Транспорт 09:35
Иран к концу года планирует получить вакцину от коронавируса Общество 09:34
Грузия сокращает импорт мебели из Турции Турция 09:34
Азербайджан рекордно снизил импорт ювелирных изделий из Турции Турция 09:30
Франция сократила импорт автомобилей из Турции Турция 09:29
Политолог: Сегодня в Армении царит диктаторский режим Общество 09:28
TRACECA: Реконструкция пунктов пропуска на грузино-турецкой границе привела к положительным результатам Транспорт 09:23
Кямран Байрамов: Проводимая Президентом Азербайджана успешная внешняя политика еще больше повышает авторитет страны в мире Политика 09:22
Субхан Талыблы: Армения проводит политику незаконного заселения на оккупированных территориях Азербайджана Политика 09:20
Власти Японии выступили за сохранение структуры Группы семи Другие страны 08:51
Чехия и Азербайджан проведут экономические консультации – министерство Бизнес 08:47
Дуда лидирует в первом туре президентских выборов, набрав более 45% голосов Европа 08:40
В Кыргызстане за сутки выявлено еще 269 новых случаев COVID-19 Кыргызстан 08:19
Бывший тренер "Барселоны" Вальверде может возглавить "Валенсию" Спорт 08:13
Nissan закончил 2019 финансовый год с дефицитом в размере почти $6,3 млрд В мире 07:53
Постпред Ирана: Иран является флагманом борьбы с наркотиками в мире Иран 07:35
Иностранцам еще на месяц продлили срок легального пребывания в Грузии Грузия 06:34
На юго-западе Китая 12 человек погибли из-за мощных ливней Другие страны 06:18
Избирком Польши надеется представить окончательные итоги первого тура выборов 30 июня Европа 06:00
В Торонто прошел митинг за расформирование полицейских управлений в Канаде Другие страны 05:30
Все новости