Антимонопольный комитет Узбекистана выступил против льгот промышленным гигантам

По сообщению информационной службы Антимонопольного комитета Узбекистана, решение заседания Республиканской антикризисной комиссии от 11 мая 2020 года по ограничению импорта катанки, действия по поддержке деятельности ряда местных производителей в период пандемии (в частности, АО «Алмалыкский ГМК», АО «Узметкомбинат», АО «Узиккиламчиранглиметалл» и СП «Ташкентский металлургический завод») ограничивают интересы других производителей металлопроката, передает Trend со ссылкой на nuz.uz.

Предварительный анализ показал: на сегодняшний день готовую продукцию из катанки мощностью 14,7 тыс. тонн в год производят 34 предприятия.

Что говорят в обращениях комитету отдельные производители? А то, что продукция, произведенная из местной катанки, не соответствует стандартам качества, так как предприятия не производят первичные металлические изделия, а изготавливают продукт из металлолома (вторичного сырья). В технологическом процессе прокатки механические и физические свойства металла просто не сохраняются, что в свою очередь требует импорта металлопрокатного сырья.

По сообщению АО “Узметкомбинат”, производство пробной партии сырья катанки запланировано на июль этого года. Однако даже эти пусковые мощности не смогут удовлетворить потребности производителей в металлопрокате (различные изделия из проволоки, такие как специальная проволока, винты, саморезы, болты). Что, очевидно, негативно скажется на конкурентоспособности предприятий, как на внутреннем, так и на внешнем рынках, снизится экспортный потенциал, резко сократится производство и, в конечном итоге, ожидаема потеря рабочих мест.

Например, ООО «Мехмаsh» в Наманганской области освоило 15 млн долларов инвестиций на ежемесячном производстве 1000 тонн готовой продукции, большая часть которой экспортируется.

Узбекско – Турецкое и Узбекско – Китайское СП ООО «DAL HЕAVY INDUSTRIES» и СП «BAO XIN METALL» в Ташкентской области вложили в производство металлоконструкций 15,7 млн. долларов и 12 млн. долларов соответственно.

Для устранения положения, где для отдельных предприятий созданы льготные условия и в целях создания равных возможностей для всех производителей, исходя из требований законов Республики Узбекистан «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности» и «О конкуренции», Антимонопольный комитета внес предложения Министерству инвестиций и внешней торговли и в Кабинет Министров о пересмотре соответствующих пунктов протокола заседания Республиканской антикризисной комиссии 11 мая 2020 года и о переводе ввозимого катанкового сырья в таможенный режим свободного обращения на территории Узбекистана, отмечено в сообщении пресс-службы.