Канадская Condor Petroleum хочет добывать газ в Узбекистане
Канадская Condor Petroleum Inc ведет переговоры с правительством Узбекистана о заключении соглашения на эксплуатацию пяти газовых месторождений. Как передает Trend со ссылкой на repost.uz, об этом сообщается на сайте компании.
Condor Petroleum Inc обсуждает эксплуатацию пяти действующих месторождений природного газа, а также развитие связанную с ними инфраструктуру.
Правительству Узбекистана предоставлено подробное технико-экономическое обоснование. Компания также закончила независимую оценку объема запасов газа.
Также в компании отмечают, что прогрессу в переговорах препятствуют ограничения на поездки из-за пандемии коронавируса.
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