Канадская Condor Petroleum хочет добывать газ в Узбекистане

Канадская Condor Petroleum Inc ведет переговоры с правительством Узбекистана о заключении соглашения на эксплуатацию пяти газовых месторождений. Как передает Trend со ссылкой на repost.uz, об этом сообщается на сайте компании.

Condor Petroleum Inc обсуждает эксплуатацию пяти действующих месторождений природного газа, а также развитие связанную с ними инфраструктуру.

Правительству Узбекистана предоставлено подробное технико-экономическое обоснование. Компания также закончила независимую оценку объема запасов газа.

Также в компании отмечают, что прогрессу в переговорах препятствуют ограничения на поездки из-за пандемии коронавируса.