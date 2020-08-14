Канадская Condor Petroleum хочет добывать газ в Узбекистане

Узбекистан 14 августа 2020 14:28 (UTC+04:00)
Канадская Condor Petroleum хочет добывать газ в Узбекистане

Канадская Condor Petroleum Inc ведет переговоры с правительством Узбекистана о заключении соглашения на эксплуатацию пяти газовых месторождений. Как передает Trend со ссылкой на repost.uz, об этом сообщается на сайте компании.

Condor Petroleum Inc обсуждает эксплуатацию пяти действующих месторождений природного газа, а также развитие связанную с ними инфраструктуру.

Правительству Узбекистана предоставлено подробное технико-экономическое обоснование. Компания также закончила независимую оценку объема запасов газа.

Также в компании отмечают, что прогрессу в переговорах препятствуют ограничения на поездки из-за пандемии коронавируса.

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