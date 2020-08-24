Узбекистан планирует реформировать железнодорожную систему

По поручению премьер-министра Республики Узбекистан Министерство транспорта и АО «Узбекистон темир йуллари» работают над глубоким реформированием железнодорожной системы страны с привлечением лучших зарубежных консалтинговых компаний, сообщает Trend со ссылкой на правительственный портал Узбекистана.

С этой целью 20 августа текущего года была проведена видеоконференция с представителями Boston Consulting Group (BCG). Во встрече приняли участие первый заместитель министра транспорта Республики Узбекистан И.Махкамов, заместитель министра Д.Дехканов и председатель правления АО «Узбекистон темир йуллари» Х. Хосилов.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы заключения контракта об оказании консультационных услуг. Согласно данному контракту, BCG следует разработать конкретные предложения по совершенствованию железнодорожной отрасли страны, включая приватизацию отдельных объектов собственности, не относящихся к основной деятельности железной дороги, с углубленным анализом существующей структуры, операционной системы и проблемных вопросов АО «Узбекистон темир йуллари».

Напомним, что это не первый совместный проект министерства транспорта и компании BCG. Ранее, в начале 2019 года, компания успешно реализовала исследовательский проект «Региональные и транзитные транспортные потоки Республики Узбекистан и развитие его транспортно-логистической инфраструктуры».