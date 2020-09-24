Азербайджан,Турция и Казахстан — ключевые игроки тюркоязычного альянса — казахстанский политолог

БАКУ / Trend / - Азербайджан, Турция и Казахстан — три основных ключевых игрока, которые заложили основу создания тюркоязычного альянса.

Об этом в четверг Trend сказал казахстанский политолог, директор «Группы оценки рисков» Досым Сатпаев, комментируя роль деятельности Азербайджана и Казахстана в рамках создания тюркского совета.

Сатпаев напомнил, что еще в 90-х годах после развала советского союза, когда возникла сама идея тюркоязычного единого культурного политического поля, Казахстан активно поддержал эту идею. В результате Азербайджан, Турция, Казахстан стали ключевыми игроками, заложившими основу создания тюркоязычного альянса. Позже к альянсу присоединился и Кыргызстан.

Недавно к тюркоязычному союзу примкнул и Узбекистан, что тоже является важным событием, так как Узбекистан — довольно крупное государство в Центральной Азии.

«Отсутствие в тюркоязычном союзе такого ключевого по многим направлениям игрока было нонсенсом», - отметил Сатпаев.

С приходом нового президента Шавката Мирзеёва Узбекистан решил активно включиться в тюркоязычное поле, что также является, в том числе, заслугой Азербайджана, Казахстана, Турции, которые в течение многих лет не только активно поддерживали, но и создавали институты, проводили регулярные саммиты.

Все это уверило Узбекистан в немалой перспективности этой идеи, что подключение к тюркскоязычному пространству обещает значительные преимущества, в том числе и для него самого.

«Говоря о тюркоязычном мире, во-первых, это очень важный элемент с точки зрения самоидентификации наших стран, именно как для тюркоязычных, во-вторых, это возможность тесных экономических взаимодействий, что сделает противодействие крупным региональным игрокам более достижимым», - сказал собеседник.

Сатпаев также отметил, что появление тюркоязычного альянса - это попытка защитить собственный суверенитет культуры, суверенитет в сфере языка, информационного поля, а также политический и экономический суверенитет.

«Это некий предохранитель для наших стран», - считает политолог.

Политолог отметил, что, как показывает практика, без интеграции, без кооперации ни одно государство мира не может чувствовать себя уверенно или рассчитывать на какие-либо перспективы в плане экономического развития.

«А поскольку Казахстан замкнут, и находится внутри континента, ему необходимо иметь выходы, в том числе в сторону Запада. А одним из таких транспортных и логистических транзитных выходов является Азербайджан. Именно поэтому Казахстан заинтересован в тесном сотрудничестве с Азербайджаном» - подчеркнул Сатпаев.

(Автор: Клавдия Ромакаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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