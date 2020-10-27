Количество действующих малых предприятий и микрофирм в Узбекистане составило 391 300

По состоянию на 1 октября 2020 года количество действующих малых предприятий и микрофирм в Республике Узбекистан составило 391 300 ед, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

Наибольшее количество действующих малых предприятий и микрофирм по регионам составило: в г. Ташкенте – 82 301 ед. или 21,0 % от общего количества, в Ташкентской области – 38 097 ед. Или 9,7 % и в Ферганской области – 33 307 ед. или 8,5 %.

Также, по видам экономической деятельности наибольшее количество малых предприятий и микрофирм приходится на торговлю – 123 466 ед. или 31,6 % от общего количества, промышленность – 79 230 ед. или 20,2 %, строительство – 39 641ед. или 10,1 % и сельское, лесное и рыбное хозяйство – 38 125 ед. или 9,7 %.

В январе-сентябре 2020 года в республике было создано 70 251 малых предприятий и микрофирм. В частности, наибольшее количество вновь созданных малых предприятий и микрофирм приходится на г.Ташкент – 10 786 ед. или 15,4 % от общего количества, Самаркандскую область – 6 558 ед. Или 9,3 %, и Сурхандарьинскую область – 6 395 ед. или 9,1 %.

Наибольшая доля вновь созданных малых предприятий и микрофирм по видам экономической деятельности приходится на торговлю – 25 987 ед. или 37,0 % от общего объема, промышленность – 14 540 ед. или 20,7 %, сельское, лесное и рыбное хозяйство – 11 841 ед. или 16,9 % и строительство – 4 701 ед. или 6,7 %.

В разрезе районов, городов наибольшее количество вновь созданных малых предприятий и микрофирм составило в г. Андижане - 1 584 ед., в г. Самарканде - 1 564 ед. и в Чиланзарском районе – 1408 ед.

В январе-сентябре 2020 года количество действующих субъектов предпринимательства на 1000 человек населения достигло 15,0 ед. В разрезе районов и городов самый высокий показатель в Яккасарайском районе - 60,8 ед., в Бектемирском районе - 57,9 ед. и в Мирабадском районе - 47,4 ед.