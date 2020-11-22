Узбекистан и США договорились о более тесном сотрудничестве. Страны запустят новый формат – Диалог стратегического партнерства, сообщает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

Об этом говорится в совместном заявлении Узбекистана и Соединенных Штатов об успешном завершении ежегодных двусторонних консультаций 2020 года.

"Стороны объявили о решении своих правительств преобразовать ежегодные двусторонние консультации между США и Узбекистаном в Диалог стратегического партнерства. В рамках этого диалога Узбекистан и Соединенные Штаты намерены развивать более тесное сотрудничество в области политики, безопасности, экономики, а также человеческого измерения", – отмечается в документе.

Первый Диалог страны планируют провести в Ташкенте в 2021 году.

Также делегация США призвала к дальнейшему углублению связей по широкому спектру политического, экономического взаимодействия, в сфере образования, здравоохранения, безопасности, культуры и других областях, вновь заявив о своей решительной поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Узбекистана.

Стороны подчеркнули увеличивающиеся возможности для двусторонней торговли и инвестиций, в том числе возможности для американских экспортеров и участников публичных тендеров, а также открытие Министерством инвестиций и внешней торговли Узбекистана специального офиса для поддержки инвестиций США.

"Стороны обсудили конкретные пути расширения образовательных и культурных обменов, чтобы предоставить современной молодежи навыки, необходимые для будущих лидеров, в том числе планы по возвращению волонтеров Корпуса Мира США в Узбекистан, поддержку программ по сохранению культурного наследия, и значительное расширение программ для учителей и учащихся по изучению и преподаванию английского языка, математики и чтения", – подчеркнули в МИД.