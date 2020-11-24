«Кварц» построит новую линию по производству полированного листового стекла
АО «Кварц» привлекло кредит в размере $7 млн. для развития производства листового стекла, сообщает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.
По данным компании, АКБ «Тенге банк» предоставил АО «Кварц» кредит на сумму $7 млн.
Средства будут направлены на строительство новой линии по производству полированного листового стекла. Мощность новый линии составит 400 тонн продукции в сутки.
ОАО «Kварц», одно из ведущих предприятий в Центральной Азии, было создано в 1975 году для обеспечения стеклотары консервных заводов в Республике Узбекистан и Центрально-азиатского региона.
Основным видом деятельности «Кварц» является производство стеклянных банок, стеклянных бутылок и стекла листового полированного, цветного и тонированного.
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