Mitsubishi завершила строительство в Навои химкомплекса стоимостью почти $1 млрд

В сентябре 2016 года началось строительство комплекса «Производство аммиака и карбамида» на базе «Навоиазот» и 23 декабря получен первый карбамид. Как передает Trend со ссылкой на kun.uz, об этом сообщили в «Узкимёсаноат».

Стоимость проекта составила 985,7 млн долларов, финансирование осуществлено за счет кредитов банков и финансовых институтов Японии на сумму 577 млн долларов, кредита Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан на 320 млн долларов и собственных средств предприятия на 88,7 млн долларов.

Комплекс реализован в сотрудничестве с консорциумом японских компаний Mitsubishi Heavy Industries Ltd и Mitsubishi Corporation. Технологии производства предоставлены ведущими мировыми компаниями, в частности, датской компанией Haldor Topsoe для производства аммиака, итальянской компанией Saipem для производства карбамида и немецкой компанией Uhde для грануляции карбамида. Основное технологическое оборудование было завезено из Японии и Европы.

В комплексе будет произведено 660 тысяч тонн аммиака и 577,5 тысяч тонн карбамида. 330 тысяч тонн аммиака будет направлено на производство нового карбамида и 330 тысяч тонн - на производство существующей аммиачной селитры. При выходе проекта на полную мощность будет произведено товарной продукции на 1 триллион 428 миллиардов сумов, что приведет к росту химической отрасли на 9,5 процента. Будет обеспечивать ежегодные поступления в бюджет в размере 600 миллиардов сумов и экспорт дополнительной продукции на 58 млн долларов.

В результате реализации проекта будут выведены из эксплуатации 1-й и 2-й цеха по производству аммиака АО «Навоиазот», построенные в 1964 году, которые устарели и потребляют много энергии.

Потребность сельского хозяйства нашей страны в карбамиде будет полностью удовлетворена. В частности, это позволяет своевременно подкормить посевы зерновых и хлопчатника дополнительными минеральными удобрениями карбамида до 100-150 кг/га в агротехнические периоды. Кроме того, планируется экспорт продукции в страны Центральной Азии, Афганистан, Турцию, Украину и Грузию.