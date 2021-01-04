Между Пакистаном и Узбекистаном будет построена новая железная дорога

Премьер-министр Пакистана Имран Хан утвердил проект строительства Трансафганской железной дороги между Пакистаном и Узбекистаном. Ожидается, что к этому проекту международными финансовыми организациями будут привлечены средства в размере 4,8 млрд долларов, сообщает Trend со ссылкой на kun.uz.

По словам советника премьер-министра по вопросам торговли и инвестиций Пакистана Раззака Довуда, Имран Хан 29 декабря 2020 года направил письмо, в котором попросил заем у международных организаций в целях реализации проекта.

«В подписании настоящего письма участвовал также исполняющий обязанности министра транспорта Узбекистана Илхом Махкамов. Ранее письмо было подписано президентами Афганистана и Узбекистана» - говорится в сообщении агентства.

Раззак Довуд заявил, что условия реализации проекта согласованы с Узбекистаном, и сейчас продолжаются переговоры с афганской стороной.

«Я планирую визит в Узбекистан в январе 2021 года. Считаю, что проект послужит увеличению объёма нашего экспорта» - добавил он.

Министр транспорта Пакистана Азам Хон Сват сообщил, что железная дорога будет использоваться в целях перевозки пассажиров и грузов. Ранее Пакистан приступил к созданию экономического коридора с Китаем посредством строительства железной дороги длиной 2,655 км.

Президент Шавкат Мирзиёев в обращении к парламенту говорил о «первых шагах строительства Трансафганского транспортного коридора, связывающего Центральную Азию с Индийским океаном».

На должность чрезвычайного и полномочного посла Республики Узбекистан в Исламской Республике Пакистан в декабре 2020 года был назначен Ойбек Орифбекович Усмонов, работавший до этого времени на должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Узбекистан в Египте.

Имран Хан, работающий в должности премьер-министра Пакистана с 2018 года, в конце 2020 года впервые посетил Афганистан и пообщался с президентом Ашрафом Гани.