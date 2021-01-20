В Узбекистане начнется подготовка к президентским выборам с 1 марта 2021 года

В Узбекистане с 1 марта 2021 года начнется подготовка к предстоящим президентским выборам. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Kabar, говорится в проекте Государственной программы РУз на 2021 год.

«Будут определены меры по подготовке и проведению президентских выборов в Узбекистане на высоком уровне. Срок выполнения этой задачи - 1 марта 2021 года», говорится в документе.

Программа предусматривает систематическое формирование у членов избирательных комиссий знаний об избирательном законодательстве и международных стандартах, а также определение конкретных задач по повышению электоральной культуры населения.

Также будут внесены предложения по внедрению соответствующих рекомендаций международных наблюдателей в национальное законодательство и практику.