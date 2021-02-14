Узбекистан и Китай провели переговоры по развитию сотрудничества между органами прокуратуры двух стран

Сотрудниками посольства Узбекистана в Пекине проведена встреча в Верховной народной прокуратуре Китайской Народной Республики. Состоялся обмен мнениями о проводимых в двух странах реформах в судебной системе, обсуждены перспективы дальнейшего укрепления практических связей между Генеральными прокуратурами двух стран, передает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

На встрече принимали участие первый заместитель Верховной народной прокуратуры КНР Тун Цзяньмин и руководители соответствующих подразделений данного ведомства.

В ходе беседы отмечалось, что в последние годы наблюдается динамичное развитие и укрепление всестороннего стратегического партнерства между Республикой Узбекистаном и Китайской Народной Республикой. Такая тенденция в двусторонних отношениях, основанных на принципах взаимного уважения и равноправия, находит свое позитивное отражение на эффективном взаимодействии между прокуратурами двух стран.

Стороны выразили обоюдное мнение о том, что в рамках сотрудничества между Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан и Верховной народной прокуратурой КНР, в том числе в формате международных организаций, достигнуты положительные результаты в борьбе с современными угрозами, такими как терроризм, коррупция, решение общих проблем обеспечения защиты прав и свобод граждан и др. Было отмечено, что важной основой такого эффективного взаимодействия служит подписанная 30 октября 2020 года «Программа сотрудничества между Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан и Верховной Народной прокуратурой Китайской Народной Республики на 2020-2021 годы».

В ходе беседы китайская сторона была ознакомлена с проводимыми в последние годы в Узбекистане масштабными преобразованиями в судебно-правовой сфере, а также борьбы в области коррупции.

Китайская сторона выразила готовность в дальнейшем укрепление межведомственного сотрудничества. Подчёркнуто, что такое плодотворное взаимодействие, в том числе обмен визитами между представителями двух ведомств, отвечает интересам обеих стран.