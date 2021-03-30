Граждане пяти стран смогут посещать Узбекистан без визы на 10 дней

Узбекистан вводит безвизовый режим сроком на 10 дней для граждан пяти стран. Об этом говорится в указе президента «О мерах по дальнейшему развитию внутреннего и паломнического туризма в Республике Узбекистан», сообщает Trend со ссылкой на Kun.uz.

С 1 марта без визы сроком на 10 дней в Узбекистан смогут прилетать следующие страны:

Королевства Бахрейн;

Государства Катар;

Государства Кувейт;

Султаната Оман;

Китайская Народная Республика, включая специальные административные районы Гонконг и Макао, при условии представления авиабилетов по вылету в свою или в третью страну.

Согласно данным документа, полеты иностранных авиакомпаний в Узбекистан, предусматривающие организацию путешествий иностранных туристов из Индонезии, Бангладеш и Малайзии в Узбекистан, а также в рамках программы «Умра+», осуществляются беспрепятственно, за исключением правил безопасности взлета и посадки.