Узбекистан вводит ограничения на полеты в Индию и Турцию

Узбекистан вводит ряд ограничений на полеты в Индию и Турцию, говорится в решении Специальной республиканской комиссии, передает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

В частности, с 5 мая по 1 июня аэропорты Ферганы, Ургенча и Самарканда не будут принимать самолеты из Стамбула.

Кроме того, с 10 мая все чартерные рейсы в Индию и Турцию будут приостановлены до улучшения эпидемиологической ситуации.

Также с 10 мая рейсы по маршруту "Ташкент-Стамбул" будут сокращены на паритетной основе.