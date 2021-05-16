Узбекистан и США усиливают сотрудничество в сфере медобразования

Делегация Школы медицины Питтсбургского университета во главе с заместителем ректора по академическим и глобальным вопросам доктором Маргарет Макдональд 17 мая прибывает в Узбекистан, сообщает ИА «Дунё» МИД Узбекистана, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Основная цель визита - наращивания межакадемического сотрудничества, содействие узбекским медицинским вузам в разработке современных образовательных программ, улучшение качества подготовки кадров, а также подписание соглашений о сотрудничестве Школы медицины Питтсбургского университета с местными вузами республики, в частности с Ташкентской медицинской академией и Самаркандским государственным медицинским институтом.

Делегация Школы медицины Питтсбургского университета планирует провести ряд встреч в министерствах здравоохранения, инновационного развития, высшего и средне-специального образования, а также с руководством Нукусского филиала Ташкентского педиатрического медицинского института и другими заинтересованными ведомствами.

Питтсбургский университет (University of Pittsburgh) является государственным исследовательским университетом в столице штата Пенсильвания, основан в 1787 году, обучает около 35 тысяч студентов, имеет в своем составе 17 колледжей и школ, входит в так называемую «общественную лигу плюща» («Public Ivy»), знаменит медицинскими исследованиями.

Школа медицины Питтсбургского университета входит в число лучших медицинских школ США по версии «U.S. News & World Report», занимает 13-е место в категории исследований и 14-е место в области первичной медико-санитарной помощи, 17-е место в списке лучших медицинских школ мира Академического рейтинга университетов мира.