Литва намерена укреплять экономические и торговые отношения с Узбекистаном

БАКУ /Trend/ - Посол Литвы в Москве Эйтвидас Баярунас планирует в ближайшие недели посетить Узбекистан для обсуждения торгово-экономических отношений между двумя странами, сообщили Trend в посольстве Литвы в России и Узбекистане.

По данным дипмиссии, Литва и Узбекистан заключили несколько двусторонних соглашений, включая документы о защите инвестиций, предотвращении двойного налогообложения, торгово-экономическом сотрудничестве и сотрудничестве в сфере туризма. Кроме того, была создана литовско-узбекская межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству.

"Каждый год мы проводим политические консультации на уровне заместителей министров иностранных дел, на которых обсуждаем не только политические вопросы, но и экономические отношения. Наши парламенты поддерживают регулярные контакты на уровне литовско-узбекской группы дружбы", - сказали в посольстве.

Также в диппредставительстве отметили, что регулярно организуются бизнес-миссии. Так, в 2018 году министр иностранных дел Литвы посетил Узбекистан с большой командой литовских бизнесменов. В сентябре 2019 года Ташкент посетил замминистра транспорта Литвы с представителями сфер транспортной логистики, железных дорог, а также морских портов.

"В 2020 году из-за пандемии коронавируса физические переговоры бизнес-миссий были отложены. Однако в этом году мы планируем еще одну крупную миссию. Отметим, что Вильнюсская и Ташкентская торгово-промышленные палаты имеют налаженные форматы сотрудничества и регулярно проводят встречи, в том числе в режиме онлайн", - сообщили в посольстве.

По его данным, летом 2019 года Литва открыла визовый центр в Ташкенте. Это было сделано после того, как деловые круги указали на необходимость упростить процесс выдачи виз узбекским партнерам, например, директорам компаний, менеджерам, инвесторам, водителям грузовиков, которые теперь могут получить визу в течение одного - двух дней.

"Во-вторых, для развития двусторонних экономических связей нам необходимо иметь физическое представительство в Ташкенте, и мы рады, что Почетное консульство Литвы в Узбекистане открыло свои двери в этом году. Одним из приоритетов почетного консула Фаруха Кадырбекова является укрепление экономических и торговых отношений между Литвой и Узбекистаном", - подчеркнули в посольстве.

(Автор: Клавдия Ромакаева. Редактор: Константин Шапиро)

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