Первый директор миссии USAID прибыла в Узбекистан

10 июня Микаэла Мередит приступила к исполнению обязанностей в качестве первого директора миссии Агентства США по международному развитию (USAID) в Узбекистане. Об этом сообщила пресс-служба посольства США в Ташкенте, передает Trend со ссылкой на «Газета.uz»

Микаэла Мередит имеет почти 30-летний опыт работы в сфере развития в USAID. До назначения на новую должность она работала страновым представителем USAID в Албании с 2018 по 2021 год и директором миссии USAID в Азербайджане с 2015 по 2018 год. Она также занимала посты в Йемене, Нигерии, Демократической Республике Конго и Вашингтоне (США). Имеет степень магистра Школы международных отношений Колумбийского университета в Нью-Йорке (США).

«Мы наблюдаем начало новой главы в партнёрстве USAID с правительством и народом Узбекистана, — сказал временный поверенный в делах США в Узбекистане Алан Мельцер. — Расширенное присутствие USAID повысит нашу общую способность поддержать Узбекистан в создании динамичного частного сектора и гражданского общества, противостоянии изменению климата, модернизации систем образования и здравоохранения и укреплении эффективного управления».

«Учреждение новой миссии было частью Стратегии США по Центральной Азии, принятой в 2020 году и подтверждённой недавно администрацией Байдена», — сказала Микаэла Мередит. «Для меня большая честь и привилегия быть первым директором миссии USAID в Узбекистане. Это важное задание, к которому я приступаю со всей ответственностью», — добавила она.