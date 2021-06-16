Татарстан заинтересован в расширении взаимовыгодных связей с Узбекистаном

Президент Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов и заместитель премьер-министра Узбекистана, министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков приняли участите в работе делового форму «Татарстан-Узбекистан». Напомним, что татарстанская делегация во главе с Рустамом Миннихановым находится в Ташкенте с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба Президента Татарстана, передает Trend со ссылкой на Uzdaily.uz.

До начала форума состоялся осмотр выставки промышленных предприятий Татарстана, которая организована в Национальном выставочном комплексе «УзЭкспоЦентр». Свои экспозиции представили 14 предприятий: АО «Казанский вертолетный завод», ООО «Эйдос-Медицина», АО «Химград», АО «ПО ЕлАЗ» и так далее.

Открывая форум, Рустам Минниханов отметил важность работы на уровне регионов в рамках росийско-узбекистанских отношений. «Хочу выразить признательность за внимание и поддержку развития межрегионального сотрудничества Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину и Президенту Республики Узбекистан Шавкату Миромоновичу Мирзиёеву», - отметил Президент РТ.

В свою очередь Сардор Умурзаков поблагодарил Рустама Минниханова за личное участие в форуме. «Татарстан занимает особое место в нашем стратегическом партнёрстве с Российской Федерацией. Высоко ценим наше доверительное сотрудничество. В Узбекистане сегодня проживает почти 300 тысяч татар. В свою очередь в Татарстане проживает почти 9 тысяч наших соотечественников. Отдельно хочу отметить нашу культурную, языковую схожесть. Важно продолжать укреплять и расширять наши связи», - заключил вице-премьер Узбекистана.