АО «Узбекнефтегаз» подписало ряд соглашений по развитию отечественной промышленности

В соответствии с споручением Администрации Президента Республики Узбекистан 17-18 июня текущего года в городе Нукус прошла межотраслевая промышленная ярмарка по глубокой переработке природных и минеральных ресурсов, нефтегазовой, химической отраслям, передает Trend со ссылкой на Uzbekneftegaz.

На центральном стенде АО «Узбекнефтегаз» была представлена работа, осуществляемая предприятиями системы по развитию местной промышленности и развитию кооперационных связей.

На ярмарке были представлены проекты, запущенные в рамках программы локализации АО «Узбекнефтегаз» в текущем году, в том числе экологически чистая водородная насосная станция ООО СП «Узкоргазкемикал», расположенная в республике Каракалпакстан, новая линия по производству системы капельного орошения и запасных частей к ней ООО «Шуртан ГХК», высокооктановый автомобильный бензин марки «QuWatt», обновленный со стороны ООО «Бухарский НПЗ», АО «Махсусэнергогаз» - мобильные огнетушители (пенковые) марки «ГИДРО-МЭГ».

Кроме того, на ярмарке совместно с компанией «Хромос Инжиниринг» Российской Федерации была представлена работа по локализации продукции шкафоф аналитического управления, лабораторных газовых, жидкостных и промышленных хроматографов, кислородных, анализаторов кислорода, ртути.

Посетителям ярмарки была представлена информация о проводимой АО «Узбекнефтегаз» работе по стимулированию производства импортозамещающей продукции методом кооперации. В частности, особо признан опыт распределения системным предприятиям работ по полной координации процессов ее освоения отечественными предприятиями с анализом каждой позиции отраслевого импорта.

В ходе мероприятия предприятиями входящими в состав АО «Узбекнефтегаз» сформированы предложения по 47 договорам кооперации на общую сумму 42 млрд сумов, а также подписано 37 меморандумов с 23 субъектами предпринимательства о совместном освоении новых видов продукции.

Мобильный огнетушитель (пенковый) марки «ГИДРО-МЭГ» запущенный АО «Махсусэнергогаз» промышленным способом в текущем году, награжден в номинации «Лучший инновационный отечественный продукт».