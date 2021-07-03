ЕБРР инвестировал в экономику Узбекистана в общей сложности более двух миллиардов евро

Вчера в формате видеоконференции состоялось Ежегодное заседание Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), сообщает Trend со ссылкой на ИА «Дунё».

По информации Министерства инвестиций и внешней торговли, в мероприятии приняли участие управляющие и заместители управляющих от 71 акционера Банка, включая 69 стран, Европейский союз и Европейский инвестиционный банк, а также руководство ЕБРР и международные эксперты.

В церемонии открытия мероприятия выступили руководство Казначейства Великобритании Риши Сунак, председатель Совета управляющих ЕБРР Паскаль Донохоу, президент ЕБРР Одиль-Рено Бассо и другие официальные лица.

Повестка заседания включала в себя обсуждение итогов 30-летней деятельности банка, результатов предпринятых мер по смягчению мирового экономического кризиса, вызванного пандемией, перспектив внедрения новых инструментов финансирования и механизмов поддержки частного сектора, а также ряд финансовых и институциональных вопросов.

Президентом ЕБРР были озвучены ключевые направления деятельности банка на ближайшую перспективу, включающие в себя смягчение экономических последствий, вызванных пандемией, расширение финансирования малого и среднего бизнеса, «зеленые» инвестиции и цифровизация экономик стран-акционеров. Подчеркивалось, что к 2025 году половина инвестиций Банка будет направлена на финансирование проектов, связанных с изменением климата. Также особое внимание в постковидный период будет уделено мерам по устранению барьеров для международной торговли и инвестиций и восстановлению нарушенных цепочек поставок и торговых связей.

Узбекистан представил заместитель Премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков, являющийся Управляющим ЕБРР от нашей страны и заместителем председателя Совета управляющих ЕБРР.

В ходе выступления им были отмечены значительные результаты, достигнутые в многоплановом сотрудничестве Узбекистана с ЕБРР: стимулирование и поддержка рыночных реформ, развитие рынка капитала, приватизация государственных предприятий и коммерческих банков с государственной долей, реформирование энергетики, транспорта и других отраслей.

Отмечалось, что с начала сотрудничества с Узбекистаном ЕБРР инвестировал в экономику страны в общей сложности более 2,4 миллиарда евро для реализации 97 проектов, из которых 48 являются проектами частного сектора.

Было подчеркнуто, что в течение трех последних лет Узбекистан трижды входил в топ-10 стран по годовым объемам операций с ЕБРР, а по итогам пяти месяцев текущего года занимает первое место по объему операций среди 40 стран. По итогам первого полугодия 2021 года банком было одобрено 8 проектов на общую сумму 382 млн долларов.

Отмечены шаги, сделанные Узбекистаном по противодействию изменению климата: принято постановление главы государства об утверждении стратегии перехода к «зеленой» экономике и соответствующие законодательные акты, направленные на поддержку возобновляемой энергетики и повышение энергоэффективности отраслей экономики, утвержден Генеральный план развития энергетического сектора до 2030 года, в соответствии с которым Узбекистан планирует увеличить общую мощность возобновляемых источников энергии до 8 ГВт, согласована долгосрочная «дорожная карта» по декарбонизации энергетического сектора Узбекистана, рассматриваются дополнительные пути углубления сотрудничества посредством программы ЕБРР «Зеленые города» и механизма финансирования «зеленой экономики».

Также были выдвинуты предложения по дальнейшему углублению сотрудничества ЕБРР с со странами-членами в ходе восстановления экономики в постковидный период.

В ходе выступлений управляющие ЕБРР от других стран обозначили общую позицию, высказавшись за необходимость прилагать совместные усилия в борьбе с последствиями пандемии, за активизацию роли банка в процессе восстановления экономик стран-членов ЕБРР, а также за укрепление взаимодействия акционеров банка в данном направлении.

По итогам заседания также был принят ряд решений, определяющих дальнейшие перспективы деятельности банка. Так, в частности, одобрен План реализации Стратегии ЕБРР на 2021-2023 годы. Поддержана инициатива расширения географии деятельности ЕБРР на некоторые страны Африки и Ближнего Востока. Также было объявлено о проведении очередного заседания Совета управляющих ЕБРР в 2022 году в Марокко и избрании новым председателем Совета управляющих банка управляющего от Португалии, министра финансов этой страны Жуана Леау.

Европейский банк реконструкции и развития учреждён 28 марта 1991 года. Штаб-квартира находится в г.Лондоне. Узбекистан является членом ЕБРР с 30 апреля 1992 года.