Италия заинтересована в реализации проектов по освоению месторождений полезных ископаемых в Узбекистане

Итальянские компании заинтересованы в реализации проектов в области разработки месторождений медных руд и фосфатов в Узбекистане, сообщает Trend со ссылкой на Dunyo.

В рамках визита делегации Узбекистана во главе с председателем Государственного комитета по геологии и минеральным ресурсам Бобиром Исламовым в Италию, состоялся ряд встреч с итальянскими компаниями в целях установления контактов и обсуждения возможностей реализации совместных проектов в сфере разработки и добычи полезных ископаемых.

В частности, состоялась онлайн-встреча с исполнительным директором компании «Takraf / Tenova» Андреа Ловато, исполнительным директором компании «Techint» Aндреа Чиньоли, а также президентом Торговой палаты «Италия – Узбекистан» Луиджи Иперти и вице-президентом палаты Джорджио Веронези.

Итальянской сторона была проинформирована об основных направлениях деятельности Госкомгеологии. Особое внимание обращено на развитие сферы геологоразведки в Узбекистане в последние годы, расширение сотрудничества в данной области с ведущими зарубежными компаниями.

В свою очередь, итальянская сторона рассказала о текущих приоритетах деятельности, отметив большой опыт работы в области добычи и переработки минеральных ресурсов, а также в сфере энергетики.

Вместе с тем, было отмечено, что «Takraf / Tenova» и «Techint» работают, главным образом, в сфере инжиниринга и подготовки технико-экономических обоснований для проектов, осуществляемых в различных секторах, включая разработку месторождений полезных ископаемых и их дальнейшую переработку. Компании также реализуют промышленные проекты «под ключ» – включая разработку ТЭО, инжиниринг, поставку оборудования, его наладку и запуск предприятия.

Подчеркивалось, что итальянские компании хорошо знакомы с экономическим потенциалом Узбекистана, обладающим богатыми природными ресурсами. В связи с этим отмечена заинтересованность в реализации проектов, в том числе в сфере разработки месторождений минеральных ресурсов и их дальнейшей переработки. Особый интерес представляют месторождения медной руды и фосфата. Итальянская сторона сообщила, что при реализации совместных проектов имеется возможность соинвестирования, а также привлечения крупных зарубежных инвесторов.

Стороны согласились обсудить подписание меморандума о сотрудничестве между Госкомгеологией, Торговой палатой «Италия-Узбекистан» и компаниями «Takraf / Tenova» и «Techint». Отмечено, что такой документ, в котором необходимо отразить цели и основные сферы взаимодействия, может стать хорошей основой для дальнейшего развития сотрудничества и реализации конкретных совместных проектов в Узбекистане.

С исполнительным директором компании «Proger» Умберто Згамбатти были обсуждены вопросы налаживания сотрудничества в сфере строительства промышленных и социальных объектов, транспортной инфраструктуры и энергетики. Данная компания имеет опыт работы и осуществления крупных проектов как в Италии, так и во многих странах Азии, Африки и Латинской Америки. По итогам переговоров итальянской стороной была выражена готовность осуществить необходимую оценку и выступить в качестве координатора реализации проектов с привлечением соответствующих технологических и инвестиционных партнеров.

Наряду с этим, узбекская делегация посетила крупнейший горный карьер по добыче белого мрамора в городе Форте дей Марми и крупное предприятие по его обработке «Henraux». В ходе встреч с президентом данной компании Паоло Карли итальянской стороной выражена заинтересованность к рассмотрению возможных направлений сотрудничества с Узбекистаном. Он также отметил возможность создания совместного предприятия в Узбекистане для добычи и обработки мрамора по итальянским технологиям. Проект может предусмотреть организацию производственной стажировки для узбекских специалистов на карьере и предприятиях «Henraux».

Достигнута договоренность о проведении встречи в формате видеоконференцсвязи между «Henraux», представителями Госкомгеологии, СЭЗ «Навои» и других заинтересованных организаций Узбекистана.