В Узбекистан доставлена крупная партия вакцины Pfizer/BioNTech

БАКУ/Trend/-В Узбекистан доставлена крупная партия вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech, сообщает Trend со ссылкой на данные Минздрава.

Самолет с более чем 1,2 миллионами доз вакцины только что приземлился в международном аэропорту Ташкента.

В настоящее время в Узбекистане используются вакцины ZF-UZ-VAC2001 (Узбекистан-Китай), AstraZeneca (Англий-Швеция), Sputnik V (Россия) и Moderna (США). Вакцина Pfizer/BioNTech (Германия) станет пятой вакциной, применяемой в стране.

Общее количество ввезенных в страну вакцин превысило 24 миллиона доз. При этом на данный момент было использовано 16,8 миллиона доз, в результате 9,9 миллиона граждан получили первую дозу вакцины, 5,1 миллиона – вторую дозу, 1,7 миллиона – третью дозу.

По данным Минздрава, полностью вакцинированы 3,1 миллиона человек.