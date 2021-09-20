Минздрав Узбекистана опубликовал данные о COVID-19 за 20 сентября

БАКУ/Trend/ - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 168,938, сообщает Trend со ссылкой на Минздрав.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 501 случая коронавируса.

В Ташкенте выявлено 220 человек с коронавирусом, в Ташкентской области - 85 человека.

В других регионах: 16 человек в Каракалпакстане, 7 человек в Андижанской области, 4 человек в Бухарской области, 12 человек в Джизакской области, 18 человек в Кашкадарьинской области, 4 человека в Навоийской области, 10 человек в Наманганской области, 39 человек в Самаркандской области , 15 человек в Сырдарьинской области, 22 человек в Сурхандарьинской области, 39 человек в Ферганской области и 10 человек в Хорезмской области.

Общее количество пациентов, вылечившихся от COVID-19, составило 162 684 (+629) за последние сутки, а показатель выздоровления составил 96 процентов.

Кроме того, 4 пациента с коронавирусом умерли, в результате чего число умерших от этого заболевания составило 1192 человек.