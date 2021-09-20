Минздрав Узбекистана опубликовал данные о COVID-19 за 20 сентября

Узбекистан 20 сентября 2021 10:22 (UTC+04:00)
Минздрав Узбекистана опубликовал данные о COVID-19 за 20 сентября

БАКУ/Trend/ - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 168,938, сообщает Trend со ссылкой на Минздрав.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 501 случая коронавируса.

В Ташкенте выявлено 220 человек с коронавирусом, в Ташкентской области - 85 человека.

В других регионах: 16 человек в Каракалпакстане, 7 человек в Андижанской области, 4 человек в Бухарской области, 12 человек в Джизакской области, 18 человек в Кашкадарьинской области, 4 человека в Навоийской области, 10 человек в Наманганской области, 39 человек в Самаркандской области , 15 человек в Сырдарьинской области, 22 человек в Сурхандарьинской области, 39 человек в Ферганской области и 10 человек в Хорезмской области.

Общее количество пациентов, вылечившихся от COVID-19, составило 162 684 (+629) за последние сутки, а показатель выздоровления составил 96 процентов.

Кроме того, 4 пациента с коронавирусом умерли, в результате чего число умерших от этого заболевания составило 1192 человек.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Турецкий порт Искендерун перевалил с начала года около 40 млн тонн грузов
Турецкий порт Искендерун перевалил с начала года около 40 млн тонн грузов
Названа перевалка автомобилей между турецким портом Мерсин и израильской Хайфой
Названа перевалка автомобилей между турецким портом Мерсин и израильской Хайфой
Транспортный сектор Грузии предлагает широкие возможности для чешских бизнесменов
Транспортный сектор Грузии предлагает широкие возможности для чешских бизнесменов
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Обновленная Baku Steel Company реализует уникальный проект в регионе Общество 10:38
Стоимость азербайджанской нефти за прошлую неделю (ОБЗОР) Энергетика 10:24
Минздрав Узбекистана опубликовал данные о COVID-19 за 20 сентября Узбекистан 10:22
Глава МИД Азербайджана отбыл в Нью-Йорк для участия в 76-й сессии Генассамблеи ООН Политика 10:18
Турецкий порт Искендерун перевалил с начала года около 40 млн тонн грузов Турция 10:06
Импорт нефти из России в Китай за январь - август вырос до $25,1 млрд Россия 10:01
Азербайджанские гимнастки завоевали шесть медалей в Черногории (ФОТО) Общество 10:01
Туркменистан значительно увеличил импорт электротоваров из Турции Турция 09:58
Туркменистан импортировал из Турции химпродукцию более чем на $85млн Турция 09:54
Казахстан значительно увеличил импорт готовой одежды из Турции Турция 09:53
Названа перевалка автомобилей между турецким портом Мерсин и израильской Хайфой Турция 09:50
Турция экспортировала в Узбекистан кожаные изделия почти на $6 млн Турция 09:49
Азербайджан незначительно увеличил импорт продукции горнодобывающей промышленности из Турции Турция 09:48
Экспорт зерновых из Турции в Узбекистан заметно возрос Турция 09:45
Нефть дешевеет на устранении проблем с добычей в Мексиканском заливе Энергетика 09:42
Узбекистан увеличил производство промышленной продукции Бизнес 09:35
Минэнерго Туркменистана продлило тендер на строительство гибридной электростанции Тендеры 09:34
В Мексике два человека погибли в результате взрыва возле ресторана Другие страны 09:24
Назван объем поставок дизтоплива компанией SOCAR в Украину Энергетика 09:24
На ряде улиц и проспектов Баку образовались транспортные заторы Общество 09:20
В Казахстане выявлено 2 438 заболевших коронавирусом Казахстан 08:54
ВВС США к 2035 году пердрекают катастрофу США 08:45
Назван первоначальный размер капитала Тюркского инвестфонда (Эксклюзив) Азербайджан 08:17
Иммиграционные инициативы в США не включили в пакет бюджетных предложений США 07:59
Хонда переходит на онлайн-продажи новых автомобилей Бизнес 07:28
В Грузии снизилась стоимость мобильного интернета ИКТ 07:00
Премьер Британии заявил о сердечной дружбе Великобритании и Франции на фоне скандала с AUKUS Европа 06:36
Telegram выпустил крупное обновление ИКТ 06:09
Число заражений COVID-19 в мире превысило 229 миллионов В мире 05:41
Новые iPhone 13 будут продавать без упаковочной пленки ИКТ 05:12
"Реал" победил "Валенсию" в игре Ла Лиги Спорт 04:43
Глава Минэнерго США обсудит в Польше укрепление энергосистем в регионе Энергетика 04:15
Президент Эрдоган откроет 35-этажное здание «Турецкого дома» в Нью-Йорке Турция 03:47
Месси отказался пожать руку тренеру ПСЖ после замены в матче чемпионата Франции Спорт 03:18
Из-за извержения вулкана на Канарах эвакуировали 5 тысяч человек Европа 02:49
Ливия возобновляет с 30 сентября авиасообщение с Египтом Арабские страны 02:21
В ООН призвали США и Китай отказаться от новой холодной войны В мире 01:53
Военный самолет разбился в США США 01:25
Bстречу глав Минобороны Британии и Франции отменили из-за спора о подлодках Европа 00:57
Чемпионат Италии: "Ювентус" сыграл вничью с "Миланом" Спорт 00:56
Найден американский альпинист, потерявшийся на Эльбрусе на высоте пять тысяч метров Россия 00:29
Главная задача армянского лобби – столкнуть Азербайджан с Россией – Игорь Коротченко Политика 00:01
Британские компании стали закрываться из-за высоких цен на газ Энергетика 19 сентября 23:44
В Париже задержали обстрелявшего прохожих из ружья мужчину Европа 19 сентября 23:16
Экзит-полы показали победу "Единой России" с 45,2% голосов Россия 19 сентября 22:57
Испания рекомендовала воздержаться от полетов на Канарские острова из-за вулкана Туризм 19 сентября 22:48
Названа потенциальная дата открытия школ в Грузии Грузия 19 сентября 22:46
"Челси" возглавил таблицу чемпионата Англии Спорт 19 сентября 22:21
Турецкий чай в январе-августе поступил на прилавки 110 стран мира Экономика 19 сентября 22:14
Глава МИД Франции обсудил ситуацию по подлодкам с послами из США и Австралии Европа 19 сентября 21:55
Французская компания осуществит реконструкцию зданий в столице Туркменистана Туркменистан 19 сентября 21:28
Завершились выборы в Госдуму РФ Россия 19 сентября 21:15
На испанском острове началось извержение вулкана Европа 19 сентября 20:55
В Турции нейтрализованы 5 террористов РПК Турция 19 сентября 20:33
В Баку состоялась церемония гашения марок в честь Узеира Гаджибейли, изданных в Испании (ФОТО) Культура 19 сентября 20:19
Транспортный сектор Грузии предлагает широкие возможности для чешских бизнесменов Транспорт 19 сентября 20:00
Гол Роналду помог "Манчестер Юнайтед" обыграть "Вест Хэм" в чемпионате Англии Спорт 19 сентября 19:37
Индия планирует открыть страну для иностранных туристов Другие страны 19 сентября 19:14
В Contact доступны переводы на банковские карты из приложения Unibank Финансы 19 сентября 18:57
Два военных вертолета столкнулись в Ливии, экипаж одного из них погиб Арабские страны 19 сентября 18:39
Глава Организации по атомной энергии Ирана прибыл в Вену Ядерная программа 19 сентября 18:16
Соединения и части ВС Казахстана переброшены на запад и юг страны Казахстан 19 сентября 18:01
"Женщины – предприниматели Азербайджана" торжественно отметили 20-летие – церемония награждения премии "Хуршидбану Натаван" (ФОТО) Социум 19 сентября 17:57
В Азербайджане вырос объем производства электроэнергии Энергетика 19 сентября 17:52
Назначен новый главный тренер сборной Турции по футболу Турция 19 сентября 17:35
Британия может остаться без мяса в течение двух недель Европа 19 сентября 17:12
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 19 сентября 16:51
ВС Турции нейтрализовали 10 террористов РПК на севере Сирии Турция 19 сентября 16:50
В Азербайджане выявлены еще 1734 случая заражения коронавирусом, вылечились 3 378 человек Общество 19 сентября 16:45
В Иране за сутки от коронавируса скончались около 400 человек Общество 19 сентября 16:31
Явка на выборах в Госдуму по всей России составила 40,49% Россия 19 сентября 16:15
Импорт макаронных изделий в Грузию снизился Бизнес 19 сентября 15:59
Умер чемпион мира по футболу в составе сборной Англии Спорт 19 сентября 15:36
Макрон и Байден обсудят в ближайшие дни вопрос о подлодках Европа 19 сентября 15:09
Глава МИД Ирана завтра отправится в Нью-Йорк Политика 19 сентября 14:40
Пашинян просил Эрдогана о тайной встрече Турция 19 сентября 14:12
Открытие Зангезурского коридора внесет положительный вклад в преодоление трудностей в азербайджано-армянских отношениях – Эрдоган Политика 19 сентября 13:53
В России за сутки выявили свыше 20 тыс. новых случаев COVID-19 Россия 19 сентября 13:27
В посольстве России в Баку проходит голосование в связи с выборами в Госдуму (ФОТО) Азербайджан 19 сентября 13:04
Президент Турции едет в США для участия в сессии ГА ООН Турция 19 сентября 12:41
В Азербайджане из-за пандемии сократилась вакцинация против других болезней Общество 19 сентября 12:29
Завтра в Баку будет до 28 градусов тепла Общество 19 сентября 12:11
Число заражений COVID-19 в мире превысило 228 миллионов В мире 19 сентября 11:55
Для Ирана территориальная целостность соседних стран важнее всех других вопросов – МИД Политика 19 сентября 11:34
В Туркестанской области Казахстана собрано 3 млн. тонн овощей и бахчевых Казахстан 19 сентября 11:28
Австралия в ближайшее время может купить подлодки у США или Британии Другие страны 19 сентября 11:12
В Грузии выявлен 1 501 новый случай коронавируса Грузия 19 сентября 11:05
США депортируют тысячи гаитянских мигрантов США 19 сентября 10:54
Минобороны Азербайджана подготовило еженедельный обзор (ВИДЕО) Общество 19 сентября 10:38
Латинскую Америку захотели объединить по принципу Евросоюза Другие страны 19 сентября 10:07
Гигантские секвойи оказались под угрозой из-за лесных пожаров США 19 сентября 09:41
Британские депутаты обвинили Джонсона в небрежном отношении к национальной безопасности Европа 19 сентября 09:10
США намерены закупить у Pfizer 500 млн доз вакцины для нуждающихся стран США 19 сентября 08:43
Внешний долг Грузии за год вырос почти на $1,3 млрд Финансы 19 сентября 08:12
Stadler готова участвовать в дополнительных поставках вагонов в Азербайджан Транспорт 19 сентября 08:00
Прямые зарубежные инвестиции в Азербайджан выросли на четверть Финансы 19 сентября 08:00
Президент Ирана прокомментировал вступление страны в ШОС Иран 19 сентября 07:37
Свыше двух тыс. заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки Казахстан 19 сентября 07:04
Восемь человек погибло после опрокидывания судна в китайской провинции Гуйчжоу Другие страны 19 сентября 06:33
Дети во всем мире начали массово заражаться вирусом RSV В мире 19 сентября 05:52
Все новости