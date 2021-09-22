Президент Мирзиёев предложил на ГенАссамблее ООН провести в Узбекистане ряд крупных международных мероприятий

БАКУ/Trend/-Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 21 сентября выступил с видеообращением на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Президента.

«Наша главная цель – к 2030 году войти в число государств с уровнем доходов на душу населения выше среднего. Следует особо подчеркнуть, что это наше намерение соответствует Целям устойчивого развития ООН до 2030 года», - сказал Шавкат Мирзиёев.

В связи с этим предложено провести в Ташкенте Международную конференцию, посвященную изучению проблем восстановления мировой экономики, а также передового опыта по сокращению бедности в постковидный период.

Президентом была выдвинута инициатива о проведении в 2022 году в зоне Приаралья, Нукусе, международного форума высокого уровня по «зеленой» энергетике в сотрудничестве с ООН.

Кроме того, в целях всестороннего обсуждения приоритетов глобальной экологической политики предложено провести в 2023 году в Узбекистане Шестую Ассамблею ООН по окружающей среде на высоком уровне под эгидой ООН.

Глава государства, помимо прочего, высказался о ситуации в Афганистане и подчеркнул, что это государство является неотъемлемой частью Центральной Азии.

«В установлении мира и спокойствия в этой стране заинтересованы не только мы — соседние страны, но и весь мир. Узбекистан всегда оказывает посильную помощь афганскому народу. Недавно мы открыли узбекско-афганскую границу и возобновили поставки в эту страну необходимых в первую очередь продуктов питания, нефтепродуктов и электроэнергии», — сказал он.

«В нынешний непростой период нельзя допустить изоляции Афганистана, оставить его наедине с имеющимися большими проблемами», — подчеркнул президент.

Мирзиёев напомнил, что в прошлом году Узбекистан предлагал создать при ООН постоянно действующий комитет по Афганистану.

«Убеждён, что в афганском вопросе роль ООН должна усилиться и её голос должен звучать громче, чем когда-либо», — заявил он.

В завершение своего выступления Президент Мирзиёев подтвердил готовность Узбекистана к развитию взаимовыгодного, долгосрочного и многопланового партнёрства со всеми государствами мира и глобальными организациями. Было подчёркнуто, что Узбекистан и далее будет укреплять сотрудничество, направленное на безопасное и устойчивое развитие и построение благополучного будущего.