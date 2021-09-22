Количество вакцинированных в Узбекистане на 22 сентября

БАКУ/Trend/ - Более 3,8 миллионов узбеков уже прошли полный курс вакцинации от COVID-19, сообщает Trend со ссылкой на Минздрав Узбекистана.

Сообщается, что 21 сентября вакцину от коронавируса получили 228,646 человек. Из них 87,566 человека получили первую дозу вакцины, 87,663- вторую, 53,417- третью.

На сегодняшний день общее количество примененных доз вакцины против коронавируса составляет 18,755,587 дозы.

Среди регионов больше всего вакцины получили жители Хорезмской области – 28,108 дозы. Далее следуют Андижанская (26,507 дозы) и Ташкентская (22,971 дозы) области.

Из общего числа вакцинированных больше всего в Ферганской (2,091,935 доз), Андижанской (2,045,173) и Наманганской (2,026,771) областях.