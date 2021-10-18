За минувшие сутки в Узбекистане от коронавируса скончались 3 человека

БАКУ /Trend/ - В воскресенье общее число заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 181 312. В течение прошедших суток зафиксированы 354 новых случая, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на информационное агентство DUNYO.

У 6 больных диагностирована пневмония (всего 27 557).

Больше всего инфицированных COVID-19 выявлено в столице (102), Ташкентской (86), Самаркандской (40) и Ферганской (30) областях.

Официально подтверждена смерть 3 больных COVID-19 (всего 1 290 летальных исходов).

По данным Минздрава, за день выздоровели 327 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 177 213) и 5 больных, имевших диагноз пневмония (всего 26 058).

На лечении находится 2 809 больных коронавирусом.

(Автор: Фарида Нури. Редактор: Эльдар Пашаев)