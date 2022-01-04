Казахстанский самолет совершил экстренную посадку в Узбекистане
Воздушное судно казахстанского лоукостера Fly Arystan, выполнявшее рейс по маршруту «Туркестан – Стамбул», в 18:05 совершило экстренную посадку в аэропорту Ургенча, передает Trend со ссылкой на Kun.uz.
Как сообщили в пресс-службе компании Uzbekistan Airports, причиной посадки стало плохое самочувствие гражданина Турции, которому понадобилась экстренная медицинская помощь.
«Экипаж принял решение произвести посадку самолёта с 150 пассажирами на борту в ближайшем аэропорту», - говорится в сообщении.
После посадки пассажира забрала служба скорой помощи и госпитализировала в лечебное учреждение Ургенча для оказания медицинской помощи.
Отмечается, что самолёт авиакомпании Fly Arystan в ближайшие часы вылетит в пункт назначения - Стамбул.
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