Количество банковских карт в обращении в Узбекистане выросло за год почти на четверть

БАКУ /Trend/ - В январе - апреле 2022 года количество банковских карт в обращении в Узбекистане выросло на 24,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (23,2 миллиона) и составило 28,7 миллиона, передает Trend со ссылкой на узбекский Центробанк.

По данным регулятора, количество платежных терминалов в Узбекистане в указанный период сократилось с 439 012 до 432 246, а банкоматов и инфокиосков - выросло на 14,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года - с 12 180 до 13 983.

В январе - апреле 2022 года объем транзакций через платежные терминалы в Узбекистане вырос на 42,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (31,3 триллиона сумов, или 2,8 миллиарда долларов) – до 44,7 триллиона сумов (четыре миллиарда долларов).

Twitter: @NatavanRzayeva5