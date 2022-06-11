Президент Узбекистана предложил новые направления развития полномасштабного партнерства с ОАЭ

10 июня Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял делегацию Объединенных Арабских Эмиратов во главе с министром по делам Правительства Мухаммадом бин Абдуллой аль-Гергави, передает Trend со ссылкой на Uzdaily.

Были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития узбекско-эмиратского многопланового сотрудничества и наполнения его новым практическим содержанием.

Министр Мухаммад аль-Гергавий передал главе нашего государства искренние приветствия и наилучшие пожелания Президента Эмиратов Шейха Мухаммада аль-Нахаяна и Премьер-министра страны, Эмира Дубая Шейха Мухаммада аль-Мактума.

Подчеркнуто, что Правительство Объединенных Арабских Эмиратов всецело поддерживает осуществляемую в Новом Узбекистане программу масштабных реформ и преобразований, готово оказать необходимое содействие в обеспечении ее эффективной реализации.

Следует отметить, что в последние годы наблюдается динамичное развитие узбекско-эмиратских отношений. Увеличиваются показатели товарооборота и инвестиций. Так, только с начала этого года объемы взаимной торговли выросли в два раза, в нашей стране создано 45 новых совместных предприятий.

На основе действенной системы координации и продвижения экономического взаимодействия осуществляется реализация 17 крупных проектов с объемом инвестиций порядка 3 миллиарда долларов с участием ведущих компаний и организаций Эмиратов.

В партнерстве с компанией Mubadala осуществляется проект расширения мощностей Талимарджанской теплоэлектростанции, с компанией Masdar – строительство ветряных и солнечных электростанций в регионах страны.

С ведущей компанией DP World прорабатываются вопросы развития деятельности мультимодального хаба и экономической зоны «Навои», а также модернизации системы таможенного администрирования.

Кроме того, осуществляется целый ряд крупных проектов в области сельского хозяйства, здравоохранения, логистики, цифровизации и других направлениях.

В ходе переговоров с глубоким удовлетворением отмечены практические результаты сотрудничества в области повышения эффективности государственного управления, а также в рамках программы «Один миллион программистов» и деятельности Акселератора социально-экономических реформ.

В качестве новых направлений долгосрочного партнерства определены взаимодействие в сфере инноваций и искусственного интеллекта, углубление диалога по реформированию ключевых отраслей и дальнейшему совершенствованию государственного управления, подготовке современных кадров.

Достигнута договоренность о принятии совместной «дорожной карты» по полномасштабной реализации принятых решений и выдвинутых на встрече инициатив.