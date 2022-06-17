Узбекистан переводит социальные объекты на ВИЭ

БАКУ /Trend/ - Узбекистан начнет поэтапно оснащать социальные объекты страны оборудованием на альтернативных источниках энергии.

Об этом сказал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, передает Trend со ссылкой на "Газета.uz".

Глава государства поручил направить в следующем году не менее 15 процентов средств инвестиционной программы на установку таких устройств.

До конца года солнечные батареи и водонагреватели будут установлены в 2 107 детских садах, 1 000 школ, 1 071 кабинете семейного врача, поликлинике и больнице, новых медицинских центрах, а также в 200 санаториях и других объектах отдыха.

Кроме того, с 2023 года ряд социальных объектов обяжут покрывать не менее 25 процентов потребления горячей воды и наружного освещения за счет альтернативной энергии. Речь идёт про супермаркеты, магазины, рынки, торговые склады, бензиновые и газовые автозаправки, аэропорты, железнодорожные и автовокзалы, частные образовательные и медицинские организации, коммерческие банки и их филиалы.

Также глава государства заявил, что пришло время переводить здания министерств, ведомств и других госорганов на энергоснабжение с использованием альтернативных источников энергии.