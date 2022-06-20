Узбекистан наращивает сотрудничество с Японией в химотрасли

БАКУ /Trend/ - Представители посольства Узбекистана в Японии встретились с представителями японской компании "HANWA Co., Ltd" с целью обсуждения перспектив сотрудничества двух стран в химической отрасли, передает Trend в понедельник со ссылкой на информационное агентство UZ DAILY.

В ходе встречи представители компании с удовлетворением отметили направления сотрудничества в химической отрасли между Японией и Узбекистаном, в частности успешно реализованный проект по модернизации завода "Навоийазот" и возрастающий спрос со стороны японских компаний к импорту продукции из Узбекистана.

В то же время они выразили заинтересованность в налаживании контактов с АО "Узкимесаноат" и импорте выпускаемой на предприятии продукции.

Кроме того, была достигнута договоренность об организации визита представителей компании в Узбекистан для проведения переговоров с руководством АО "Узкимесаноат" летом этого года.

Отметим, что основным направлением бизнеса компании "HANWA Co., Ltd" является стальная продукция, сталеплавильное сырье, строительные материалы, цветные металлы, вторичные материалы, промышленное оборудование, оборудование для обработки информации, нефть, химикаты.