Парламент Узбекистана принял решение сохранить статус Каракалпакстана

БАКУ /Trend/ - Парламент Узбекистана принял решение сохранить статус суверенитета Республики Каракалпакстан, передает в понедельник Trend со ссылкой на Sputnik Uz.

По данным источника, на заседании Олий Мажлиса (парламент) Узбекистана подтвердили, что действующие нормы в отношении Каракалпакстана оставят без изменений.

Речь идет о статьях 70, 71, 72, 74 и 75 Конституции Узбекистана, которые президент во время встречи с депутатами Жокаргы Кенеса (Верховный совет) и представителями общественности Каракалпакстана призвал сохранить, говорится в сообщении.