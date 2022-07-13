Узбекистан за год увеличил экспорт товаров и услуг почти наполовину

БАКУ /Trend/ - В январе - мае 2022 года Узбекистан увеличил экспорт товаров и услуг на 45,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (5,7 миллиарда долларов) – до 8,4 миллиарда долларов, передает Trend со ссылкой на узбекский Госкомстат.

По данным ведомства, узбекский экспорт в страны СНГ в указанный период составил 2,4 миллиарда долларов, в другие страны – шесть миллиардов долларов.

В январе - мае 2022 года внешнеторговый оборот Узбекистана вырос на 37,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (14,9 миллиарда долларов) - до 20,5 миллиарда долларов.

Экспорт из Узбекистана по видам товаров и услуг в январе – мае 2022 года

Виды товаров и услуг Объем экспорта (млн долларов) Хлопок 3,5 Химические товары и изделия из них 510,6 Черные металлы 86,2 Цветные металлы 642 Энергетика и нефтепродукты 452,4 Машины и оборудование 297,1 Золото 2970,9 Продукты питания 588,2 Строительство 5,6 Транспорт 661,5 Другие услуги 183,9

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