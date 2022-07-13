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Узбекистан за год увеличил экспорт товаров и услуг почти наполовину

Узбекистан Материалы 13 июля 2022 09:27
Узбекистан за год увеличил экспорт товаров и услуг почти наполовину

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Натаван Рзаева
Натаван Рзаева
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БАКУ /Trend/ - В январе - мае 2022 года Узбекистан увеличил экспорт товаров и услуг на 45,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (5,7 миллиарда долларов) – до 8,4 миллиарда долларов, передает Trend со ссылкой на узбекский Госкомстат.

По данным ведомства, узбекский экспорт в страны СНГ в указанный период составил 2,4 миллиарда долларов, в другие страны – шесть миллиардов долларов.

В январе - мае 2022 года внешнеторговый оборот Узбекистана вырос на 37,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (14,9 миллиарда долларов) - до 20,5 миллиарда долларов.

Экспорт из Узбекистана по видам товаров и услуг в январе – мае 2022 года

Виды товаров и услуг

Объем экспорта (млн долларов)

Хлопок

3,5

Химические товары и изделия из них

510,6

Черные металлы

86,2

Цветные металлы

642

Энергетика и нефтепродукты

452,4

Машины и оборудование

297,1

Золото

2970,9

Продукты питания

588,2

Строительство

5,6

Транспорт

661,5

Другие услуги

183,9

Twitter: @NatavanRzayeva5

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