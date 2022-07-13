Узбекистан за год увеличил экспорт товаров и услуг почти наполовину

БАКУ /Trend/ - В январе - мае 2022 года Узбекистан увеличил экспорт товаров и услуг на 45,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (5,7 миллиарда долларов) – до 8,4 миллиарда долларов, передает Trend со ссылкой на узбекский Госкомстат.
По данным ведомства, узбекский экспорт в страны СНГ в указанный период составил 2,4 миллиарда долларов, в другие страны – шесть миллиардов долларов.
В январе - мае 2022 года внешнеторговый оборот Узбекистана вырос на 37,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (14,9 миллиарда долларов) - до 20,5 миллиарда долларов.
Экспорт из Узбекистана по видам товаров и услуг в январе – мае 2022 года
|
Виды товаров и услуг
|
Объем экспорта (млн долларов)
|
Хлопок
|
3,5
|
Химические товары и изделия из них
|
510,6
|
Черные металлы
|
86,2
|
Цветные металлы
|
642
|
Энергетика и нефтепродукты
|
452,4
|
Машины и оборудование
|
297,1
|
Золото
|
2970,9
|
Продукты питания
|
588,2
|
Строительство
|
5,6
|
Транспорт
|
661,5
|
Другие услуги
|
183,9
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