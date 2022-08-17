Узбекистан и Саудовская Аравия намерены укреплять торгово-инвестиционное сотрудничество

БАКУ /Trend/ - 16 августа текущего года, в преддверии визита президента Узбекистана в Королевство Саудовская Аравия, в г.Джидда состоялась встреча заместителя Премьер-министра – министра инвестиций и внешней торговли Жамшида Ходжаева с министром торговли Саудовской Аравии Маджидом Бин Абдуллой аль-Касаби, передает Trend со ссылкой на Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

В ходе беседы были обсуждены перспективные меры по увеличению объёмов взаимного товарооборота, пути дальнейшего укрепления инвестиционного сотрудничества, а также экономическая повестка предстоящего визита Главы Узбекистана в Саудовскую Аравию.

Был отмечен 13-кратный рост объёмов двусторонней торговли с начала текущего года, в основном за счет активных взаимных поставок текстильной продукции, фруктов и овощей, изделий из пластмассы и металлов. Стороны выразили взаимную заинтересованность в увеличении как объёмов поставок, так и в расширении номенклатуры отгружаемых товарных позиций.

По итогам встречи выработана единая позиция по всем вопросам, представляющим взаимный интерес. Выражена уверенность, что предстоящий визит на высшем уровне придаст новый импульс развитию деловых связей, наполнит широкую повестку двусторонних отношений между Узбекистаном и Саудовской Аравией практическим содержанием.