Вьетнамская авиакомпания запускает рейсы в Узбекистан

БАКУ /Trend/ - Вьетнамская авиакомпания VietJet Air cвяжет прямыми рейсами Хошимин и Ташкент, передает Trend в среду со ссылкой на Uzbekistan Airports.

По данным компании, первый пассажирский рейс запланирован на 15 декабря.

"Полеты будут осуществляться на воздушных судах Airbus А-330 с частотой 1 раз в 10 дней", - говорится в сообщении.

VietJet Air — интернациональный лоукостер и первая частная авиакомпания, созданная во Вьетнаме, со штаб-квартирой в городе Хошимин. Vietjet Air пять лет (2017–2021) признавалась лучшей сверхбюджетной авиакомпанией по версии глобального рейтингового сайта AirlinesRating.