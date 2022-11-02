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Азербайджан и Узбекистан договорились о реализации проектов по сближению тюркских языков и их совместному развитию - Муяссар Сапарниязова

Узбекистан Материалы 2 ноября 2022 14:01 (UTC +04:00)
Азербайджан и Узбекистан договорились о реализации проектов по сближению тюркских языков и их совместному развитию - Муяссар Сапарниязова

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Натаван Рзаева
Натаван Рзаева
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БАКУ /Trend/ - Недавно мы договорились о реализации совместных проектов по сближению тюркских языков и их совместному развитию.

Об этом сказала Trend в среду доцент Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы имени Алишера Навои Муяссар Сапарниязова.

«Мы считаем, что нам нужна база имен на азербайджанском, турецком, узбекском языках. И в этом плане нам необходимо сотрудничество. Узбекский и азербайджанский языки, литература и культура близки друг другу, нам есть чему поучиться друг у друга. Поэтому у нас много работы и планов в этом направлении», - сказала Сапарниязова.

В частности, она отметила, что был заключен меморандум между Академией наук Азербайджана и университетом имени Алишера Навои. В рамках этого меморандума открыт Азербайджанский культурный центр имени Физули, также созданы словари узбекского и азербайджанского языков.

«Наш визит в Азербайджан состоялся в рамках проектов, реализуемых в двух наших университетах. Во-первых, это создание резерва национальных названий для производственных предприятий. Вторым нашим проектом было создание толкового орфографического словаря узбекских имен», - сказала Сапарниязова.

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