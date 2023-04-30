Жители Хорезма активно участвуют на референдуме в конституцию - член комиссии

УРГЕНЧ /Trend/ - Под руководством Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в стране были осуществлены ряд реформ, благодаря которым появилось много льгот для народа.

Как передает корреспондент Trend, об этом в интервью азербайджанским журналистам сказала Оксана Каримова, член комиссии по проведению референдума на участке No. 19 города Ургенча Хорезмской области.

«Всего на нашем участке могут проголосовать 1 698 человек. 907 человек на данный момент уже отдали свои голоса. Все хорезмийцы активно участвуют в голосовании. Голосуют в праздничном настроении. Все от мала до велика сегодня здесь. Сегодня люди приходят выразить свое мнение. Мы все гордимся, что живем в мирной Республике Узбекистан», - сказала она.

Напомним, что 30 апреля в Узбекистане проходит референдум в Конституцию.

Поправки в Конституцию усиливают функции парламента по назначению руководителей надзорных и правоохранительных органов, а часть полномочий президента переходит к высшему законодательному органу. Кроме того, срок президентства предлагается увеличить с 5 до 7 лет.

Судей Конституционного суда предлагается избирать на десятилетний срок. Конституционный суд избирает на пятилетний срок из своего состава председателя Конституционного суда и его заместителя.

Большой пакет поправок в Основной закон направлен на дальнейшую либерализацию экономики страны.