УРГЕНЧ /Trend/ - Молодежь Узбекистана не остается в стороне от референдума.

Как передает корреспондент Trend, об этом в интервью азербайджанским журналистам сказала жительница Ургенча Аллабергянова Миясар.

«Не оставаясь в стороне от происходящего в нашей стране, сегодня я пришла отдать свой голос на референдуме. Я рада тому, что отдельная поправка в конституцию касается молодежи. Наше государство уделяет молодежи большое внимание и оказывает нам доверие. Я буду лично стараться это доверие оправдать, быть преданным гражданином своей страны», - сказала она.

Напомним, что 30 апреля в Узбекистане проходит референдум в Конституцию.

Поправки в Конституцию усиливают функции парламента по назначению руководителей надзорных и правоохранительных органов, а часть полномочий президента переходит к высшему законодательному органу. Кроме того, срок президентства предлагается увеличить с 5 до 7 лет.

Судей Конституционного суда предлагается избирать на десятилетний срок. Конституционный суд избирает на пятилетний срок из своего состава председателя Конституционного суда и его заместителя.

Большой пакет поправок в Основной закон направлен на дальнейшую либерализацию экономики страны.