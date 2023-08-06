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В Узбекистане произошло еще одно землетрясение

Узбекистан Материалы 6 августа 2023 10:30 (UTC +04:00)
В Узбекистане произошло еще одно землетрясение

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - В воскресенье в районе Ямган провинции Бадахшан Афганистана произошло новое землетрясение, которое снова ощущалось в Узбекистане, передает Trend.

По данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана, эпицентр был близок к очагу вечернего землетрясения (координаты утреннего землетрясения: 36,58 градусов северной широты; 70,67 градусов восточной долготы, координаты вечернего: 36,57; 70,78).

Магнитуда землетрясения составила 5,9. Глубина — 100 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента — 536 км в юго-восточном направлении.

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