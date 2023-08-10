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На границе Узбекистана с Туркменистаном заработал туристско-информационный центр

Узбекистан Материалы 10 августа 2023 03:52 (UTC +04:00)
На границе Узбекистана с Туркменистаном заработал туристско-информационный центр

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Асмар Байрамова
Асмар Байрамова
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БАКУ /Trend/ - На границе Узбекистана и Туркменистана открылся туристско-информационный центр. Он расположен на территории пункта пропуска "Шават-Дашогуз", где также планируется создание совместной торговой зоны.

Как передает Trend, об этом сообщила Ассоциация туристического транспорта Узбекистана.

Центр предоставляет туристам различные услуги, связанные с посещением памятников культуры, организацией проживания и регистрацией в системе E-Mehmon ("Е-Гость"). Кроме того, в центре можно забронировать авиа- или железнодорожные билеты, номера в отелях и купить SIM-карты.

Отмечается, что открытие туристско-информационного центра стало результатом договоренности между президентами двух стран.

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