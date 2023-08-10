Президенты Узбекистана и России обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки

БАКУ /Trend/ - Вопросы дальнейшего развития узбекско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества были рассмотрены в ходе телефонного разговора Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с Президентом России Владимиром Путиным, состоявшегося 9 августа.

Как передает Trend, особое внимание было уделено дальнейшему наращиванию торгово-экономического сотрудничества и продолжению активного гуманитарного обмена.

Лидеры двух стран также рассмотрели график предстоящих мероприятий и выступили за проведение в ближайшие сроки очередного заседания совместной Межправительственной комиссии, узбекско-российских межрегионального, образовательного и медиа-форумов.

Состоялся обмен мнениями по вопросам регионального взаимодействия.