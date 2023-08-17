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В Узбекистане пройдет этноспортивный саммит

Узбекистан Материалы 17 августа 2023 01:58 (UTC +04:00)
В Узбекистане пройдет этноспортивный саммит

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ /Trend/ - В Узбекистане пройдет этноспортивный саммит на тему «Связанные наследием, объединенные этноспортом», передает Trend.

Саммит, в котором примут участие представители из большого числа стран, пройдет в Хиве 8 сентября.

Всемирная конфедерация этноспорта с момента своего создания работает над популяризацией традиционных видов спорта во всем мире.

В саммите примут участие представители 24 членов конфедерации, а также государственные деятели, представители федераций и ученые из более чем 60 стран.

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