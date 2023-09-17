В Узбекистане пройдет XV Ташкентский международный кинофестиваль

БАКУ /Trend/ - XV Ташкентский международный кинофестиваль «Жемчужина Шелкового пути» пройдет с 29 сентября по 2 октября 2023 года.

Как сообщает Trend, в его рамках пройдет Фестиваль кино стран Евросоюза, а также кинофорум тюркских стран и стран СНГ.

Отмечается, что в программу кинофестиваля вошли такие мероприятия, как «Узбекскому дубляжу 85 лет», конкурс «Кино за 5 дней», национальные мероприятия, посвященные 115-летию узбекского кино, выставка костюмов из итальянских фильмах, дни зарубежного кино, семинары-тренинги, мастер-классы, творческие встречи с известными кинематографистами, ретроспективные кинопоказы.