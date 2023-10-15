Назван объем золотовалютных резервов в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Золотовалютные резервы Узбекистана сократились в сентябре примерно на к $1,65 миллиарда, а с начала текущего года уменьшились на $4,7 миллиарда. К 1 октября уровень резервов упал до $31,04 миллиарда, достигнув самого низкого значения с апреля 2020 года, передает Trend.

Центральный банк предоставил новую информацию о международных валютных резервах Узбекистана, где указано, что к 1 октября официальные резервы страны составили $31,04 миллиарда. Это минимальное значение с апреля 2020 года.

В сравнении с предыдущим месяцем резервы сократились на приблизительно $1,65 миллиарда, и с начала года - на $4,7 миллиарда.

Физический объем золота за отчетный период увеличился с 12,1 миллиона тройских унций до 12,3 миллиона тройских унций, но его стоимость снизилась с $23,43 миллиарда до $23,05 миллиарда. Это в значительной степени обусловлено падением цен на золото на мировых финансовых рынках. Например, цена на 1 унцию золота снизилась с $1939 на 1 сентября до $1848 на 29 сентября.

Одной из ключевых причин снижения цен на золото в сентябре является строгая монетарная политика Федеральной резервной системы США. В таких ситуациях увеличивается привлекательность государственных облигаций США для потенциальных инвесторов, что снижает интерес к покупке золота.

Согласно данным World Gold Council, Центральный банк Узбекистана продал 46 тонн золота в первые 8 месяцев текущего года, при этом было приобретено 25 тонн золота. Учитывая, что значительная часть резервов страны хранится в золоте, изменение цен на этот драгоценный металл оказывает существенное воздействие на общий объем резервных активов.