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Узбекистан и Оман обсудили вопросы расширения экономического сотрудничества

Узбекистан Материалы 18 октября 2023 02:55 (UTC +04:00)
Узбекистан и Оман обсудили вопросы расширения экономического сотрудничества

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - 17 октября прошла встреча между председателем Торгово-промышленной палаты Узбекистана Давроном Вахабовым и временным поверенным в делах Султаната Оман Насиром Аль-Мавали, передает Trend.

Согласно информации, в рамках этой встречи обсуждались вопросы о расширении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами. Они также рассмотрели планы по освоению африканского рынка через крупнейший порт Салала в Омане, вопросы реэкспорта и будущего развития сотрудничества, а также обмена опытом в областях рыболовства и пчеловодства.

По итогам встречи была выражена взаимная готовность к совместной работе по привлечению предпринимательских кругов обеих стран для укрепления взаимных связей и реализации совместных проектов.

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