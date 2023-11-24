Шавкат Мирзиёев предложил провести форум «Цифровые транспортные коридоры» в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Узбекистан готов в начале следующего года провести международный форум «Цифровые транспортные коридоры» с участием министров транспорта наших стран, руководителей логистических компаний, грузоперевозчиков, промышленных предприятий и ведущих экспертов сферы.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на саммите Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) в Баку.

Мирзиёев отметил, что Узбекистан привержен реализации в полном объеме принимаемой сегодня «дорожной карты» по цифровизации процесса обмена данными и документами в рамках Транскаспийского мультимодального коридора.

«Также мы намерены со специализированными институтами Организации Объединенных Наций активно продвигать крупные проекты по усилению транспортной взаимосвязанности в регионе», - сказал он.

Отметим, что 24 ноября в Баку проходит саммит, посвященный 25-й годовщине Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА).

В настоящее время государствами-участниками СПЕКА являются Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Созданная 26 марта 1998 года, СПЕКА выступает в качестве Специальной программы ООН по оказанию помощи этим странам в экономическом развитии, сотрудничестве и интеграции в экономику Европы и Азии. СПЕКА предлагает платформу для субрегионального сотрудничества для достижения Целей устойчивого развития (ЦУР), которые наилучшим образом могут быть достигнуты посредством регионального сотрудничества.