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Лоукостер Узбекстана выполнил первый рейс

Узбекистан Материалы 16 декабря 2023 03:42 (UTC +04:00)
Лоукостер Узбекстана выполнил первый рейс

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Первая авиакомпания-лоукостер в Узбекистане HUMO Air начала осуществлять полеты в Международном аэропорту Ташкента имени Ислама Каримова, передает Trend.

Согласно информации, действуют внутренние рейсы из Ташкента в Самарканд, Нукус, Ургенч и Карши. Начальная стоимость билетов составляет 159 тысяч сумов ($12.85).

Сообщается, что прямые авиарейсы из Ташкента также осуществляются в города Навои, Термез, Бухара и Фергана, информация о которых доступна на сайте авиакомпании. Их запуск планируется в ближайшее время. На первом рейсе в направлении Ташкент - Ургенч присутствовали заместитель генерального директора аэропорта «Ташкент», представители HUMO Air и пассажиры.

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