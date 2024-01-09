Назван объем золотовалютных резервов Узбекистана

БАКУ /Trend/ - На 1 января 2024 года объем золотовалютных резервов Узбекистана достиг $34,56 миллиарда, говорится в сообщении Центрального банка Узбекистана, передает Trend.

По данным Центробанка, в декабре золотовалютные резервы Узбекистана увеличились на почти $1,67 миллиарда. Общий объем валютных активов к концу декабря 2023 года составил $9,36 миллиарда, что на $751,3 миллиона больше по сравнению с началом декабря.

Также стоит отметить, что объем депозитов Центрального банка Узбекистана в центральных банках других стран, а также в МВФ, увеличился с $336,1 миллиона до $566,8 миллиона в декабре 2023 года.

Золотой запас Узбекистана возрос до $24,63 миллиарда, что на $906,3 миллиона выше, чем за предыдущий месяц. Физический объем золота в декабре увеличился на 2,5%, достигнув 11,9 миллиона тройских унций.

По данным регулятора, в декабре золотовалютные резервы Узбекистана увеличились на почти $1,67 миллиарда. Общий объем валютных активов к концу декабря 2023 года составил $9,36 миллиарда, что на $751,3 миллиона больше по сравнению с началом декабря.

Золотой запас Узбекистана возрос до $24,63 миллиарда, что на $906,3 миллиона выше, чем за предыдущий месяц. Физический объем золота в декабре увеличился на 2,5%, достигнув 11,9 миллиона тройских унций.