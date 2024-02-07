Импорт автомобилей в Узбекистан вырос в 2,4 раза

БАКУ /Trend/ - В 2023 году Узбекистан увеличил импорт легковых автомобилей до 73204 единиц, передает Trend.

Этот показатель вырос в 2,4 раза по сравнению с 2022 годом, когда было импортировано 30388 автомобилей. В предыдущие годы рост импорта автомобилей был менее значительным: в 2022 году он составил 12,7%, а в 2021 году - 5,2%.

Общая стоимость импорта достигла почти 1,8 млрд долларов, что на 2,9 раза больше, чем в 2021 году ($588,2 млн).

Основная доля импорта, а именно 79,3%, или 58078 автомобилей, пришлась на Китай. Это существенное увеличение по сравнению с предыдущими годами: в 2021 году доля Китая составляла 32,8%, а в 2022 году - 36,9%.

Ввоз автомобилей из Южной Кореи, США, Германии и Японии также увеличивается, хотя их доля сокращается.

Стремительно развивается рынок электромобилей: за последние три года продажи электромобилей в Узбекистане выросли в 10 раз. В 2023 году 35% импорта автомобилей составили электрические и гибридные модели.

С начала 2023 года продажу новых импортных автомобилей разрешили не только официальным дилерам производителей, но и другим импортёрам. Это привело к появлению различных предложений по доставке автомобилей из-за рубежа, преимущественно из Китая.