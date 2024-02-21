Узбекистан выделит $500 млн на увеличение импорта газа из России

БАКУ /Trend/ - Компания "Узтрансгаз" планирует осуществить программу модернизации магистральной газовой системы с целью увеличения объемов импорта природного газа "с севера", передает Trend.

Эта программа предусмотрена постановлением правительства, охватывающим меры по реализации инвестиционной программы Узбекистана на первый квартал 2024 года.

С начала октября 2023 года Узбекистан начал импортировать газ из России по северному направлению через территорию Казахстана.

На первом этапе реализации этой программы с 2024 по 2030 годы планируется выделить 500 миллионов долларов. Это должно привести к увеличению объема импорта до 32 миллионов кубических метров в сутки (в настоящее время действующий договор с "Газпромом" предусматривает поставку 9 миллионов кубических метров в сутки, однако в декабре объем был увеличен вдвое). Финансирование проекта планируется за счет зарубежных кредитов.

Кроме того, намечено продолжить реализацию программы модернизации и повышения эффективности магистральной газотранспортной системы Узбекистана (2021-2024 годы). Проект стоимостью 483 миллиона долларов включает в себя модернизацию 511 километров магистральных газопроводов и 10 газоперекачивающих агрегатов. На 1 января остается неосвоенными кредиты на 50,1 миллиона долларов.

В 2023 году Узбекистан импортировал больше газа, чем экспортировал, с разницей в поставках превышающей 165 миллионов долларов.